Bitter für Bayern: Dicke Überraschung bei Rashford

Den FC Barcelona hat Marcus Rashford schon seit Tagen auf seinen Social Media-Kanälen entfernt, die Klausel, um den Engländer zu verpflichten, läuft am heutigen Montag ab. Am Wochenende hatten Gerüchte die Runde gemacht, wonach sich der FC Bayern in guten Gesprächen mit Rashford befinde.

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Bei seinem Jugendklub Manchester United war der 28-Jährige unter Rúben Amorim in Ungnade gefallen und wurde vom Hof gejagt. Eigentlich hatte er trotz des bis 2028 gültigen Vertrags dort keine Zukunft mehr. Doch das könnte sich jetzt doch noch ändern. Denn laut der ‚Sun‘ plädiert Michael Carrick dafür, Rashford bei seinen Red Devils zu reintegrieren.

Bayern-Transfer wird komplizierter

Der 44-Jährige hat mit dem Angreifer bei Manchester noch zusammengespielt und kennt die Stärken des Linksaußen. Carrick stehe mit Rashford in Kontakt und habe auch von den Verantwortlichen positives Feedback zur Idee erhalten, den englischen Nationalspieler wieder zu integrieren.

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In den kommenden Wochen weilt Rashford mit den Three Lions bei der Weltmeisterschaft und kann dort weiter auf sich aufmerksam machen. Ob United bei einem möglichen Bayern-Vorstoß bereit ist, das Eigengewächs abzugeben, ist damit völlig überraschend wieder offen. Der Weg zu einer Verpflichtung ist für die Münchner jedenfalls komplizierter geworden.