Nach Final-Pleite: Müller blickt nach vorn

von Remo Schatz
Thomas Müller gratuliert Lionel Messi @Maxppp

Thomas Müller (36) ist heiß auf seine zweite Saison bei den Vancouver Whitecaps. „Ich bin schon sehr gespannt auf das, was nächstes Jahr kommt. Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Erfolgs zu sein - und unser Erfolg ist noch nicht vorbei. Unsere Reise ist noch nicht zu Ende“, erklärt der Offensivmann im Anschluss an die gestrige Finalniederlage gegen Inter Miami (1:3).

Statt Müller setzte sich gestern Abend Lionel Messi (38) die MLS-Krone auf. Chancenlos waren die Kanadier allerdings nicht. „Ja, wir hätten heute Abend gewinnen können. Wir haben alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Glückwunsch an Miami und an alle Spieler“, so Müller.

