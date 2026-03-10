Zweite Liga: Neuer Job für Wimmer

Holstein Kiel rüstet das Trainerteam auf. Ab sofort gehört Michael Wimmer als Co-Trainer zum Kreis der Übungsleiter. Der erfahrene Coach unterstützt als Assistent Cheftrainer Tim Walter und komplettiert mit zwei weiteren Zugängen den Stab.

Neben Wimmer gehören auch Dirk Bremser und Julian Hübner dazu. Wimmer trainierte als Hauptverantwortlicher den VfB Stuttgart, Austria Wien, den FC Motherwell und bis zuletzt Jahn Regensburg.