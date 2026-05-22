Angebote unterwegs: Abschiedsspiel für Enzo?

Enzo Fernández machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er beim FC Chelsea unglücklich ist. Im März flirtete der 25-Jährige öffentlich mit Real Madrid und hinterfragte die Entscheidungen der Klubbosse. Die darauffolgende Suspendierung des Argentiniers goss noch mehr Öl ins Feuer. Der Mittelfeldspieler verkrachte sich mit dem damaligen Coach Liam Rosenior und wurde erst nach dessen Entlassung wieder in die Mannschaft integriert.

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Der Entschluss des Rechtsfußes, die Blues zu verlassen, steht weiterhin fest und ausgerechnet Real Madrid könnte ihm nun einen Ausweg bieten. Wie ‚The Independent‘ berichtet, werden die Königlichen im Sommer intensive Versuche unternehmen, den Weltmeister von 2022 zu verpflichten. Das anstehende Premier League-Spiel der Westlondoner gegen den AFC Bournemouth (Sonntag, 17 Uhr) wird daher aller Voraussicht nach sein letztes im Chelsea-Trikot werden.

Fernández war im Januar 2023 für eine vereinsinterne Rekordablöse in Höhe von 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach London gewechselt und gewann mit dem Hauptstadtklub seither die Conference League sowie die FIFA Klub-WM. Der 40-fache Nationalspieler bestritt insgesamt 168 Pflichtspiele für Chelsea, zu denen am Sonntag noch ein womöglich letztes hinzukommen wird.

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Wiedervereinigung mit Ex-Coach?

Auch Manchester City soll Fernández auf dem Zettel haben. Schließlich wird Ex-Chelsea-Trainer Enzo Maresca dort voraussichtlich das Erbe von Pep Guardiola antreten. Zu dem Italiener baute der Mittelfeldstratege während ihrer gemeinsamen Zeit an der Stamford Bridge eine sehr enge Bindung auf und Fernández galt selbst nach der Entlassung des Italieners als großer Befürworter des gleichnamigen Übungsleiters.