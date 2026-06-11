Bayern-Talent: Neues Angebot für Kusi-Asare

Im Februar 2024 hatte der FC Bayern Jonah Kusi-Asare für 3,5 Millionen Euro von AIK Stockholm verpflichtet. Anschließend durchlief der Torjäger die U19 sowie das Regionalliga-Team und schaffte den Durchbruch zu den Profis. Um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, wurde der Schwede zum FC Fulham verliehen.

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Obwohl das Leihgeschäft nach zehn Kurzeinsätzen ohne Torbeteiligung für die Cottagers definitiv als Flop bezeichnet werden darf, bereiten die Engländer laut ‚Sky‘ eine Offerte zum Kauf von Kusi-Asare vor. Die Leihe beinhaltete zwar eine Kaufoption, den Preis will Fulham dem Bericht zufolge aber nicht zahlen.

Kaufoption zu hoch

Dem Vernehmen nach lag die Kaufoption im Bereich von zwölf Millionen Euro. Dass Fulham aktuell nicht dazu bereit ist, diese Summe für Kusi-Asare zu berappen, ist nach seinem ersten halben Jahr auf der Insel verständlich.

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Dennoch werden die Münchner bemüht sein, den Zugriff auf das 18-jährige Toptalent nicht vollständig zu verlieren. Eine Rückkaufoption wird mit Sicherheit – wie schon bei der Leihe – Teil der Verhandlungen sein.