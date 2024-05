Van de Beek: Korb für Ex-Klub

Eine Rückkehr von Donny van de Beek zu Ajax Amsterdam ist derzeit ausgeschlossen. In der ‚ESPN‘-Sendung ‚Goedemorgen Eredivsie‘ äußerte sich sein Berater Guido Albers zur Thematik um die Zukunft des Mittelfeldspielers: „Ich saß bei Donny. Zu Ajax wird er jedenfalls nicht zurückkehren. Am liebsten wäre etwas in Spanien, Frankreich oder Italien. Wenn ich ihn nach Spanien oder Italien bringen könnte, wäre das fantastisch.“

Grundsätzlich sei vor allem wichtig, dass van de Beek auf seiner stärksten Position zum Einsatz kommen kann. „Bei einem Verein, bei dem er als Nummer zehn spielen kann, wie er es bei Ajax getan hat“, soll er künftig auflaufen, so der Agent. Derzeit ist van de Beek noch von Manchester United an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Bei beiden Klubs liegt die Zukunft des 27-Jährigen aber nicht.