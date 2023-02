Juve: Danilo deutet Verbleib an

Danilo könnte Juventus Turin erhalten bleiben. Gegenüber der ‚Tuttosport‘ deutet der 31-Jährige eine Verlängerung bei der Alten Dame an: „Mein Vertrag läuft 2024 aus, bald wird es wichtige Nachrichten geben.“ Der Brasilianer spielt bereits seit 2019 für die Bianconeri.

In der laufenden Serie A-Saison stand Danilo für Juve in allen 22 Ligaspielen auf dem Platz. Hinzu kommen fünf Einsätze in der Champions League und zwei in der Coppa Italia. Insgesamt lief der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend bislang 138 Mal für die Turiner auf.

