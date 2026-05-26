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La Liga

15 Millionen für Mourinho?

von Julian Jasch - Quelle: as
José Mourinho mit Einsatz an der Seitenlinie @Maxppp

Die Anstellung von José Mourinho könnte für Real Madrid immer teurer werden. Laut der ‚as‘ steigt die im Vertrag des 63-Jährigen verankerte Ausstiegsklausel nach dem heutigen Montag von sieben auf 15 Millionen Euro. Verhandlungen zwischen den Klubs schließt die spanische Sportzeitung aber nicht aus.

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Seit geraumer Zeit ist es ein offenes Geheimnis, dass Mourinho erneut bei den Königlichen anheuern wird. Am liebsten hätte Real den exzentrischen Fußballlehrer bereits offiziell vorgestellt, die voraussichtlich Anfang Juni stattfindenden Präsidentschaftswahlen erschweren den Deal allerdings.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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