90 Millionen: Tottenham arbeitet an Blockbuster-Deal

Tottenham Hotspur arbeitet mit Hochdruck an der Verpflichtung von Mateus Fernandes. Wie Matteo Moretto berichtet, stehen die Spurs kurz davor, sich mit dem 21-Jährigen auf einen Vertrag zu einigen. Die Nordlondoner haben somit Manchester United, Real Madrid und Paris St. Germain, die den Portugiesen ebenfalls auf dem Zettel haben, im Transferpoker überholt.

Unter der Anzeige geht's weiter

West Ham United fordert 90 Millionen Euro für Fernandes, der erst im vergangenen Sommer für 44 Millionen Euro vom FC Southampton kam. Offizielle Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen haben noch nicht stattgefunden, doch nach Informationen von ‚Sky Sports‘ sind die Spurs bereit, die geforderte Summe für Fernandes zu bezahlen.

Bei den Hammers steht der Rechtsfuß noch bis 2030 ohne Ausstiegsklausel unter Vertrag. Diesen wird er jedoch nicht erfüllen, da der Gang in die Championship für den begehrten Mittelfeldakteur nicht infrage kommt.