Bochum: Keine Jobgarantie für Reis

Patrick Fabian hat sich zur Zukunft von Thomas Reis geäußert. Im Interview mit der ‚WAZ‘ antwortet der neue Sportdirektor des VfL Bochum auf die Frage, ob die anstehende Partie gegen Schalke 04 am Samstag (18:30 Uhr) ein Endspiel für den Trainer sei: „Ich habe schon betont, dass die Lage differenzierter zu betrachten ist. Wir bewegen uns im Leistungssport, da sind Ergebnisse eine wichtige Zutat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Fabian fährt fort: „Wir sind allerdings nicht so weit, ausschließlich davon irgendwelche Entscheidungen abhängig zu machen. Wir schauen uns an, wie die Leistung der Mannschaft unter der Woche und beim Spiel ist. Dann werden wir weitersehen.“ Nach fünf Spieltagen steht Bochum punktlos auf dem letzten Tabellenplatz in der Bundesliga.