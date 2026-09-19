Tottenham-Krise immer schlimmer: Wann fliegt De Zerbi?

Ausnahmsweise gab es auch gute Nachrichten für Tottenham Hotspur: Zum ersten Mal in dieser Saison hat man es geschafft, das Tor zu treffen – und dann gleich zweimal. Damit ist das Positive rund um die Spurs aber auch auserzählt: Denn am heutigen Samstag verlor man mit 2:3 gegen Aston Villa.

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Nach fünf Spieltagen stehen die Londoner somit mit mageren zwei Punkten und zwei erzielten Toren auf dem 18. Tabellenplatz. Die Krise ist tief und die Mannschaft schlittert immer weiter hinein. Daran ändern auch die Treffer und die Tatsache, dass man durchaus noch zwei, drei mehr hätte schießen können, nichts. Passenderweise schickten die Spurs-Fans das Team sowohl in der Halbzeitpause als auch nach Abpfiff mit Pfiffen in die Kabine.

Bei der Anhängerschaft ist längst Frust die vorherrschende Emotion. Denn eigentlich sollte alles ganz anders kommen. Roberto De Zerbi (seit März im Amt) sollte den Klub zurück nach Europa führen, für unfassbare 370 Millionen Euro verpflichtete man dafür neue Spieler. Mit dem Abstiegskampf wollte man anders als in der Vorsaison nichts zu tun haben. Das hat offensichtlich nicht funktioniert.

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Was passiert mit De Zerbi?

Im Zentrum der Kritik – so wollen es die Gepflogenheiten des Geschäfts – steht natürlich der Trainer. Angesichts von einem Punkteschnitt von 1,14 nach 14 Spielen durchaus nachvollziehbar. Passend zum heutigen Abpfiff veröffentlichte der ‚Daily Express‘ dann auch gleich eine Liste mit aktuell verfügbaren Coaches, die für die Spurs in Frage kommen könnten.

Kevin Nolan, Ex-Profi und aktuell TV-Experte bei der ‚BBC‘, sagte schon vor der Partie über De Zerbi: „Die Stimmung ist durchweg gedrückt und es fühlt sich nicht richtig an, wenn man ihm bei einer Pressekonferenz zusieht. Den Spielern und dem Stab die Schuld zu geben…alles läuft in die falsche Richtung.“

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Der Druck auf De Zerbi wächst also. Und die anstehende Länderspielpause würde den Tottenham-Bossen theoretisch eine gute Gelegenheit bieten, sich auf dem Trainer-Posten neu aufzustellen.

In der Zwickmühle

Doch eine schnelle Entlassung des 47-jährigen Italieners scheint aktuell unwahrscheinlich. Denn die Spurs haben sich gerade aufgrund ihrer Transfer-Aktivitäten in eine Art De Zerbi-Zwickmühle manövriert. Schließlich wurde der Coach als Langzeitprojekt verpflichtet, der einer neu zusammengestellten Mannschaft seine Ideen vermitteln sollte.

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Einer Mannschaft, die für 370 Millionen Euro extra nach den Vorstellungen des Italieners verstärkt wurde. Eine De Zerbi-Entlassung wäre also fast zwangsläufig gleichbedeutend mit einem erneuten Umbruch, der wohl neue teure Transfer-Aktivitäten nach sich ziehen müsste.

Das will man in Tottenham offenbar nicht, weshalb man zumindest aktuell noch bereit scheint, De Zerbi mehr Zeit zu geben. Zeit, die man aber eigentlich nicht hat. Schließlich steckt man erneut wieder mitten im Abstiegskampf. Daran ändern auch die ersten zwei Saisontore nichts.