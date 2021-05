Wird Lampard der Allardyce-Nachfolger?

Frank Lampard könnte in England schon bald wieder an der Seitenlinie stehen. Nachdem bereits Crystal Palace Interesse bekundet hat, befindet sich der Engländer laut ‚Sky Sports‘ auch bei West Bromwich Albion hoch im Kurs. Der bisherige Cheftrainer Sam Allardyce hatte am gestrigen Mittwochabend seinen Abschied von den Baggies verkündet.

Neben Lampard soll auch Chris Wilder ein Kandidat auf den Trainerposten beim Premier League-Absteiger sein. Der 53-Jährige musste im März nach 22 Niederlagen aus 28 Ligaspielen sein Amt bei Schlusslicht Sheffield United räumen.