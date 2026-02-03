Premier League
West Ham holt Disasi
Wie West Ham United in der Nacht auf Dienstag bekanntgab, verstärkt Axel Disasi ab sofort den Kader. Per Leihe wechselt der französische Innenverteidiger vom FC Chelsea zu den Hammers.
„Jeder kennt meine Situation in den letzten Monaten, deshalb möchte ich einfach nur wieder auf den Platz zurückkehren, das Spielgefühl wieder spüren und der Mannschaft helfen“, wird Disasi zitiert. Bei den Blues kam der 27-Jährige nur spärlich für die U21 zum Einsatz. Jetzt will Disasi wieder Premier League-Luft schnuppern.
