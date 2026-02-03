Menü Suche
Offiziell Premier League

West Ham holt Disasi

von Dominik Schneider - Quelle: whufc.com
1 min.
Disasi läuft mit Ball am Fuß @Maxppp

Wie West Ham United in der Nacht auf Dienstag bekanntgab, verstärkt Axel Disasi ab sofort den Kader. Per Leihe wechselt der französische Innenverteidiger vom FC Chelsea zu den Hammers.

West Ham United
West Ham United is delighted to confirm the loan signing of France international defender Axel Disasi ✍️

Disasi joins from Premier League club Chelsea until the end of the 2025/26 season 🤝
„Jeder kennt meine Situation in den letzten Monaten, deshalb möchte ich einfach nur wieder auf den Platz zurückkehren, das Spielgefühl wieder spüren und der Mannschaft helfen“, wird Disasi zitiert. Bei den Blues kam der 27-Jährige nur spärlich für die U21 zum Einsatz. Jetzt will Disasi wieder Premier League-Luft schnuppern.

Premier League
West Ham
Chelsea
Axel Disasi

Premier League Premier League
West Ham Logo West Ham United
Chelsea Logo FC Chelsea
Axel Disasi Axel Disasi
