Vor zwei Jahren wirbelten Jamal Musiala und Florian Wirtz bei der Heim-Europameisterschaft durch die gegnerischen Defensivreihen. „Wusiala“ taufte Fußball-Deutschland sein neues Offensiv-Paar. Es sollte der vorläufige Höhepunkt des Duos im DFB-Trikot bleiben. Denn für beide ging die Entwicklung seitdem nicht stetig nach oben.

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Wirtz kämpft seit seinem Wechsel zum FC Liverpool mit Problemen, Musiala mit Verletzungen und Absencen. Bei der WM im Sommer war dann auch klar zu sehen, dass beide ihrer Topform hinterherlaufen. Zumindest für Wirtz ging es im DFB-Trikot zuletzt aber wieder bergauf. Gegen Serbien (2:0) zauberte der ehemalige Leverkusener und zeigte, warum er Liverpool im Sommer 2025 eine 125-Millionen-Ablöse wert war.

Musiala fehlte dabei an Wirtz‘ Seite. Der Bayern-Star war verletzt abgereist, ohnehin hatte der neue Bundestrainer Jürgen Klopp das Duo für unterschiedliche Kader nominiert. Ein Zeichen, dass Klopp denkt, Wirtz und Musiala können in demselben Team nicht funktionieren? Nein. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ kann sich der Bundestrainer in Zukunft sehr gut ein System mit beiden in der Startelf vorstellen.

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Verschiedene Ansätze

Wie könnte ein solches aussehen? Ein Gedankenspiel könnte es zumindest sein, Wirtz & Musiala als „Doppel-Acht“ in Klopps hybriden 4-3-3/4-2-3-1 aufzustellen. Eine sehr offensive Ausrichtung, die gegen tiefstehende Gegner aber denkbar wäre.

Wahrscheinlicher ist es aber, dass wie auch schon in der Vergangenheit einer der beiden auf den Flügel ausweichen muss. Bei der WM war das Wirtz – was nicht gut funktionierte. Grundsätzlich fühlen sich beide im Zentrum wohler.

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Klopp steht es aber natürlich frei, ein System zu entwickeln, in dem Wirtz oder Musiala auch auf der Außenbahn in Situationen gebracht werden, in denen sie ihre Stärken besser ausleben können. Bis die DFB-Fans ein solches zu Gesicht bekommen, wird aber noch etwas Zeit vergehen. Frühstens in der Länderspielpause im November kann Wusiala wieder gemeinsam auf dem Platz stehen.