Batshuayi zu Besiktas

Michy Batshuayi wechselt in die türkische Süper Lig. Für ein Jahr auf Leihbasis geht es zu Besiktas. Seinen Vertrag beim FC Chelsea verlängerte der 27-jährige Stürmer zuvor bis 2023. Ob Batshuayi noch eine Zukunft in London hat, ist allerdings fraglich.

Bereits in den vergangenen Jahren lief der belgische Nationalspieler regelmäßig leihweise für andere Vereine auf. Batshuayi schnürte seine Schuhe für Crystal Palace, den FC Valencia und Borussia Dortmund. Chelsea hatte den Angreifer einst für 39 Millionen Euro von Olympique Marseille geholt.

