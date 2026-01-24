Menü Suche
Bayern-Überraschung um Neuer

von Lukas Weinstock
Manuel Neuer spielt für Bayern München @Maxppp
FC Bayern 1-0 Augsburg

Der FC Bayern verzichtet im heutigen Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) auf Manuel Neuer (39). Stattdessen wird Ersatzkeeper Jonas Urbig (22) das Tor hüten, Neuer nimmt wohl aus Belastungsgründen auf der Bank Platz.

FC Bayern München
1⃣1⃣ Unsere 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗘𝗟𝗙 𝓿𝓼. 𝗔𝘂𝗴𝘀𝗯𝘂𝗿𝗴❗
Darüber hinaus feiert Alphonso Davies (25) nach knapp zehn Monaten sein Startelf-Comeback. Nach überstandenem Kreuzbandriss beginnt der Kanadier in ungewohnter Position hinten rechts. Verzichten muss der deutsche Rekordmeister auf den erkrankten Serge Gnabry (30), Lennart Karl (17) hingegen ist rechtzeitig fit geworden und startet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
