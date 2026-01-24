Bayern-Überraschung um Neuer

Der FC Bayern verzichtet im heutigen Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) auf Manuel Neuer (39). Stattdessen wird Ersatzkeeper Jonas Urbig (22) das Tor hüten, Neuer nimmt wohl aus Belastungsgründen auf der Bank Platz.

Darüber hinaus feiert Alphonso Davies (25) nach knapp zehn Monaten sein Startelf-Comeback. Nach überstandenem Kreuzbandriss beginnt der Kanadier in ungewohnter Position hinten rechts. Verzichten muss der deutsche Rekordmeister auf den erkrankten Serge Gnabry (30), Lennart Karl (17) hingegen ist rechtzeitig fit geworden und startet.