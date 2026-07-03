Bayer 04: „100-Millionen-Spieler“ Kofane heiß begehrt

Christian Kofane (19) hat sich bei so einigen namhaften Klubs auf den Zettel gespielt, darunter auch bei Newcastle United. Informationen der ‚Bild‘ zufolge wollen die Magpies den jungen Angreifer von Bayer Leverkusen trotz der bevorstehenden 50-Millionen-Verpflichtung von Flügelflitzer Bazoumana Traoré (20/TSG Hoffenheim) gerne an Bord holen.

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Unklar bleibt, ob Kofane selbst überhaupt zu Newcastle wechseln möchte. Der Premier League-Klub ist in der kommenden Saison nicht in einem internationalen Wettbewerb vertreten. Auch die Leverkusener dürften wenig Interesse daran haben, ihr Sturmtalent nach nur einer Saison wieder abzugeben – es sei denn, ein unmoralisches Angebot flattert herein. Ende März wurde von einem Preisschild von 60 bis 70 Millionen berichtet.

Neben Newcastle bekundet auch der FC Arsenal konkretes Interesse an Kofane. Berater Eric Depolo verriet Anfang April: „Das Interesse von Arsenal ist ernsthaft. Mit Kofane hätte Arsenal für die nächsten zehn Jahre einen Top-Stürmer. Er ist ein 100-Millionen-Euro-Spieler.“ Auch weitere Topklubs wie der FC Bayern sollen die Entwicklung des kamerunischen Nationalspielers verfolgen.