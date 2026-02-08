El Mala-Angebot: Kessler weicht aus

Thomas Kessler will sich im Poker um Said El Mala (19) nicht in die Karten schauen lassen. Angesprochen auf das 25 bis 30 Millionen Euro hohe Angebot von Brighton & Hove Albion, das der 1. FC Köln abgelehnt hat, sagt der Geschäftsführer Sport dem ‚Express‘: „Zu solchen Spekulationen äußere ich mich grundsätzlich nicht im Detail. Entscheidend ist für uns, dass Said in kurzer Zeit eine sehr positive Entwicklung genommen hat und mit seinen Leistungen einen großen Anteil an unserem bisherigen Saisonverlauf hat.“ El Mala bringe „Woche für Woche Qualität auf den Platz und hat sich diese Aufmerksamkeit durch harte Arbeit verdient. Für uns ist wichtig, ihn eng zu begleiten, ihm Stabilität zu geben und gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen, damit er uns auch in der Rückrunde weiterhilft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Intern soll El Mala mitgeteilt haben, dass er sich den Wechsel zu Brighton gut vorstellen kann. Bei den Engländern winkt ein Vertrag bis 2031 samt 15-Millionen-Jahresgehalt. El Malas Kontrakt in Köln läuft bis 2030, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. „Wir haben Said ganz bewusst bereits vor der Saison langfristig an den FC gebunden, weil wir von seiner Entwicklung überzeugt sind und einen klaren Plan mit ihm haben. Gleichzeitig gehört es zu unserem Geschäft, dass man sich mit Themen rund um den Markt auseinandersetzt. Das tun wir seriös und mit der nötigen Ruhe“, so Kessler, „für uns steht im Vordergrund, dass Said ein wichtiger Bestandteil unseres sportlichen Konzepts ist und wir davon ausgehen, dass er weiterhin seinen Weg beim 1. FC Köln geht.“