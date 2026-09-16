Das Rätselraten, wer bei Borussia Mönchengladbach auf Eugen Polanski folgen wird, geht in die nächste Runde. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat es Sportdirektor Rouven Schröder bei Jens Wissing probiert. Schröder halte „ganz große Stücke“ auf Wissing, der auf Anfrage von Schröder aber abgesagt habe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Wissing passe das Timing nicht. Erst Mitte Juli hatte der 38-jährige Deutsche in Saudi-Arabien bei Al Ittihad übernommen, dort wolle er nicht nach so kurzer Zeit schon wieder hinschmeißen. Aus den ersten zehn Pflichtspielen holte er acht Siege und zwei Remis.

Bei Gladbach hat Wissing von 2019 bis 2021 als Co-Trainer der zweiten Mannschaft gearbeitet, viermal lief der ehemalige Linksverteidiger im Jahr 2010 auch als Spieler für Gladbach auf. Schröder holte Wissing 2025 als Co-Trainer nach Salzburg, mit einer erneuten Zusammenarbeit klappt es vorerst wohl nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Sport Bild‘ bringt jetzt auch den gerade bei Hannover 96 entlassenen Christian Titz ins Spiel, zu dem Gladbach in der Vergangenheit Kontakt aufgenommen haben soll. Auf der Liste stehe darüber hinaus Danny Galm vom österreichischen Zweitligisten FC Liefering.

Im Gespräch sind zudem Christian Eichner (zuletzt Karlsruher SC), Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen), Alexander Blessin (zuletzt St. Pauli) und Bo Henriksen (zuletzt Mainz 05). Ex-Leipzig-Trainer Ole Werner steht nicht zur Verfügung, auch die Spur zum zeitweise gehandelten Brian Priske (Sparta Prag) ist wohl kalt.