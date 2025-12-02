Menü Suche
Lyon: Morton bald schon wieder weg?

von Leon Morsbach - Quelle: TeamTalk
Tyler Morton mit breitem Lächeln @Maxppp

Tyler Morton (23) könnte Olympique Lyon früher als gedacht verlassen. Laut ‚TeamTalk‘ stehen Crystal Palace, Nottingham Forest und Brighton & Hove Albion bereits in den Startlöchern. Alle drei Klubs könnten im Sommer jeweils einen ihrer zentralen Mittelfeldspieler verlieren, namentlich Adam Wharton (21), Elliot Anderson (23) und Carlos Baleba (21). Darüber hinaus wird auch Tottenham Hotspur, Newcastle United und dem FC Everton loses Interesse nachgesagt.

Morton wechselte erst Sommer für rund zehn Millionen Euro vom FC Liverpool zu OL. Die Reds sicherten sich hierbei eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent. Lyon würde den Rechtsfuß aufgrund seiner starken Leistungen nur äußerst ungern ziehen lassen, doch angesichts der angespannten finanziellen Lage des Klubs könnte ein passendes Angebot die Tür im kommenden Sommer trotzdem öffnen.

