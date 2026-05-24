Einigung: Lösung für Omlin gefunden

Jonas Omlin steht vor dem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zurück in die Schweiz. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 32-jährige Keeper Einigung mit dem FC Basel über einen bis 2029 datierten Vertrag erzielt.

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Auch die Klubs sind dem Bericht zufolge schon sehr weit und erörtern letzte Details. Der obligatorische Medizincheck ist für die kommende Woche anberaumt.

Dass Omlin keine Zukunft in Gladbach hat, ist bereits seit längerem klar. Moritz Nicolas (28) ist weiterhin als Nummer eins eingeplant, Neuzugang Daniel Batz (35), der ablösefrei aus Mainz kommt, soll künftig als Backup fungieren.

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Für Omlin ist es nach sechs Jahren die Rückkehr zum FC Basel, für den er zuvor zwei Jahre lang zwischen den Pfosten gestanden hatte.