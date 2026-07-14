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Offiziell Premier League

Einigung: Besiktas vor Trossard-Transfer

von Dominik Sandler - Quelle: bjk.com.tr
1 min.
Leandro Trossard klatscht @Maxppp

Nach Alexander Nübel (29) zieht Besiktas den nächsten teuren Spieler an Land. Vom FC Arsenal wechselt Leandro Trossard (31) vorbehaltlich des Medizinchecks an den Bosporus. Dies geben die Gunners offiziell bekannt.

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Als Sockelablöse fließen 18 Millionen Euro, zwei Millionen an Boni können noch hinzukommen. Bei den Gunners ist der Flügelspieler ins letzte Vertragsjahr gegangen. In der vergangenen Saison hatte er in 50 Pflichtspielen noch großen Anteil an den Erfolgen der Nordlondoner.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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