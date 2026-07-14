Einigung: Besiktas vor Trossard-Transfer

Nach Alexander Nübel (29) zieht Besiktas den nächsten teuren Spieler an Land. Vom FC Arsenal wechselt Leandro Trossard (31) vorbehaltlich des Medizinchecks an den Bosporus. Dies geben die Gunners offiziell bekannt.

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We have reached an agreement with Beşiktaş for the permanent transfer of Leandro Trossard.



We will provide a further update once the transfer has been completed. — Arsenal (@Arsenal) July 14, 2026

Als Sockelablöse fließen 18 Millionen Euro, zwei Millionen an Boni können noch hinzukommen. Bei den Gunners ist der Flügelspieler ins letzte Vertragsjahr gegangen. In der vergangenen Saison hatte er in 50 Pflichtspielen noch großen Anteil an den Erfolgen der Nordlondoner.