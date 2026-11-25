Hertha BSC und Paul Seguin bleiben sich gegenseitig erhalten. Wie der Zweitliga-Spitzenreiter mitteilt, hat sich der Vertrag des Mittelfeldspielers ob einer erreichten Einsatzklausel um ein Jahr bis 2028 verlängert.

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Seguin war 2025 von Schalke 04 zur Alten Dame gekommen. Dort ist der 31-jährige Abräumer im defensiven Mittelfeld gesetzt. Beim jüngsten 4:0-Erfolg bei Energie Cottbus steuerte Seguin ein Tor und eine Vorlage bei.