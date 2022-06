Real verpflichtet Tchouaméni

Real Madrid gelingt die Verpflichtung von AS Monacos Mittelfeldabräumer Aurélien Tchouaméni. Wie der frischgebackene Champions League-Sieger bekanntgibt, unterschreibt der 22-jährige Franzose einen Vertrag bis 2028. Das Ablösegesamtpaket beläuft sich auf 100 Millionen Euro inklusive Boni.

Mit Tchouaméni sichert sich Real einen der begehrtesten jungen Mittelfeldspieler in Europa. Am achtfachen französischen Nationalspieler waren auch Paris St. Germain und der FC Liverpool interessiert.

In Monaco machte sich Tchouaméni in den vergangenen zweieinhalb Jahren als unermüdlicher Staubsauger vor der Abwehr einen Namen. Der 1,87 Meter große Rechtsfuß ist mit Abstand der Spieler mit den meisten abgefangenen Pässen in der Ligue 1 und zählt auch europaweit in dieser Kategorie zur Spitze. Darüber hinaus glänzt Tchouaméni im Gegenpressing sowie im Zweikampfverhalten.