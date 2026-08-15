60 Millionen für Hinshelwood?

Der FC Arsenal arbeitet an der Verpflichtung von Jack Hinshelwood. Wie die ‚Sun‘ berichtet, haben die Gunners bereits Kontakt zum Umfeld des 21-Jährigen aufgenommen, ein erstes offizielles Angebot soll in Kürze folgen. Der englische U21-Nationalspieler steht ganz oben auf dem Einkaufszettel des amtierenden Premier League-Meisters, insbesondere Trainer Mikel Arteta gilt als großer Fan.

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Den Youngster loszueisen, wird jedoch ein teures Unterfangen. Brighton & Hove Albion möchte das Eigengewächs nicht ziehen lassen und fordert dem Bericht zufolge rund 60 Millionen Euro. Zudem soll auch Manchester United an dem Allrounder interessiert sein, der noch bis 2029 an die Seagulls gebunden ist. Hinshelwood kann jede Mittelfeldrolle sowie die Rechtsverteidiger-Position bekleiden.