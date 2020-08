Fortuna reagiert auf Younes-Gerücht

Amin Younes wird wohl vorerst nicht nach Deutschland zurückkehren – zumindest nicht zu Fortuna Düsseldorf. „Wir beschäftigen uns mit dem Namen aktuell nicht. Da ist überhaupt nichts dran“, stellt Sportvorstand Uwe Klein gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ klar.

Italienische Medien berichteten am vergangenen Wochenende, Fortuna würde an einer Leihe des 27-jährigen Offensivspielers in Diensten der SSC Neapel arbeiten. Younes selbst hätte bereits seinen Wechselwunsch hinterlegt. Der frühere Nationalspieler wurde in Düsseldorf geboren, seine fußballerische Ausbildung genoss er aber am Niederrhein bei Borussia Mönchengladbach.