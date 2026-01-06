Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

Fener baggert an PSG-Verteidiger

von Dominik Schneider - Quelle: TRT Spor
Lucas Beraldo applaudiert den Fans @Maxppp

Fenerbahce hat offenbar ein Auge auf Lucas Beraldo geworfen. Wie ‚TRT Spor‘ berichtet, haben Verantwortliche des Istanbuler Traditionsvereins Kontakt zum Innenverteidiger von Paris St. Germain aufgenommen. Fener will die Defensive verstärken und ergreift entsprechende Maßnahmen, um den 22-jährigen Brasilianer an den Bosporus zu locken.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Paris spielt Beraldo nur eine untergeordnete Rolle, kam jedoch wettbewerbsübergreifend schon zu zehn Pflichtspieleinsätzen in der laufenden Saison. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato denkt die PSG-Führung schon seit einiger Zeit darüber nach, den Abwehrspieler im Winter abzugeben, um das Transferbudget aufzustocken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Ligue 1
Fenerbahce
PSG
Lucas Beraldo

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Ligue 1 Ligue 1
Fenerbahce Logo Fenerbahce
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lucas Beraldo Lucas Beraldo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert