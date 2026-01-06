Fener baggert an PSG-Verteidiger

Fenerbahce hat offenbar ein Auge auf Lucas Beraldo geworfen. Wie ‚TRT Spor‘ berichtet, haben Verantwortliche des Istanbuler Traditionsvereins Kontakt zum Innenverteidiger von Paris St. Germain aufgenommen. Fener will die Defensive verstärken und ergreift entsprechende Maßnahmen, um den 22-jährigen Brasilianer an den Bosporus zu locken.

In Paris spielt Beraldo nur eine untergeordnete Rolle, kam jedoch wettbewerbsübergreifend schon zu zehn Pflichtspieleinsätzen in der laufenden Saison. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato denkt die PSG-Führung schon seit einiger Zeit darüber nach, den Abwehrspieler im Winter abzugeben, um das Transferbudget aufzustocken.