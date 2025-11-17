Menü Suche
WM-Qualifikation Europa

Nagelsmann bleibt bei Atubolu hart

von Lukas Hörster
Noah Atubolu

Noah Atubolu (23) steht im heutigen WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (20:45 Uhr) erneut nicht im 23-köpfigen Spieltagskader der deutschen Nationalmannschaft. Wie schon zuvor in Luxemburg (2:0) streicht Bundestrainer Julian Nagelsmann den Keeper und nimmt stattdessen Oliver Baumann (35), Finn Dahmen (27) und Alexander Nübel (29) mit.

Eine weitere Änderung gibt es überdies im offiziellen Aufgebot: Karim Adeyemi (23), der zuletzt gesperrt fehlte und anschließend abseits des Rasens für Aufsehen sorgte, ersetzt Said El Mala (19), der zum U21-Team des DFB gereist ist. Joshua Kimmich (30) und Nico Schlotterbeck (25) saßen gegen Luxemburg angeschlagen auf der Bank, sind nun aber wieder einsatzbereit.

WM-Qualifikation Europa
Deutschland
Freiburg
Noah Atubolu

