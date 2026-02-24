Menü Suche
La Liga

Überraschung: Griezmann vor Blitz-Transfer?

480 Spiele, 210 Tore, 95 Vorlagen: Antoine Griezmann wird Atlético Madrid als echte Vereinsikone verlassen. Der Zeitpunkt dafür könnte nun schneller kommen als gedacht.

von Lukas Hörster - Quelle: The Athletic
1 min.
Griezmann 25-26 @Maxppp

Antoine Griezmann könnte seine Zelte bei Atlético Madrid noch in der laufenden Saison abbrechen. Wie ‚The Athletic‘ in der Nacht auf Dienstag berichtete, führt Orlando City aussichtsreiche Gespräche über eine Verpflichtung des Angreifers.

Das Transferfenster der MLS ist noch bis zum 26. März geöffnet. Griezmann liebäugelte in der Vergangenheit immer wieder mit einem Engagement in den USA, sagte noch im November: „Jeder weiß, dass die MLS mein Traum ist.“ Nun bietet sich kurzfristig die Gelegenheit dazu.

Der Vertrag des 34-Jährigen bei Atlético ist noch bis 2027 datiert. Wie hoch eine potenzielle Ablöse ausfallen würde, ist zur Stunde offen. In Orlando winkt Griezmann ein Vertrag als sogenannter Designated Player. Durch diesen Status darf er auch oberhalb der Gehaltsobergrenze verdienen.

