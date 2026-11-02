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Bundesliga

FCA-Krise: Klare Haltung zu Baum

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Manuel Baum befindet sich mit dem FC Augsburg derzeit in der Ergebniskrise @Maxppp

Trotz der aktuellen Ergebniskrise steht Manuel Baum beim FC Augsburg nicht zur Debatte. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind die Klubbosse mit der Arbeit des Trainers sehr zufrieden – „auch weil sich der FCA unter der Führung von Baum in dieser Saison spielerisch noch einmal weiterentwickelt hat“.

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Aus den vergangenen sechs Ligaspielen holten die Fuggerstädter lediglich drei Punkte. Baum selbst nimmt sein Team in die Pflicht: „Vielleicht fehlt in der einen oder anderen Situation der Fokus. Aktuell sind wir aber gerade in einer Phase, in der wir 100 Minuten Vollgas fokussiert sein müssen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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