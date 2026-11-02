FCA-Krise: Klare Haltung zu Baum

Trotz der aktuellen Ergebniskrise steht Manuel Baum beim FC Augsburg nicht zur Debatte. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind die Klubbosse mit der Arbeit des Trainers sehr zufrieden – „auch weil sich der FCA unter der Führung von Baum in dieser Saison spielerisch noch einmal weiterentwickelt hat“.

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Aus den vergangenen sechs Ligaspielen holten die Fuggerstädter lediglich drei Punkte. Baum selbst nimmt sein Team in die Pflicht: „Vielleicht fehlt in der einen oder anderen Situation der Fokus. Aktuell sind wir aber gerade in einer Phase, in der wir 100 Minuten Vollgas fokussiert sein müssen.“