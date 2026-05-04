Überraschender Abschied von Beiersdorfer

Nach viereinhalb Jahren im Amt verlässt Dietmar Beiersdorfer den FC Ingolstadt überraschend mit sofortiger Wirkung. Wie der Drittligist mitteilt, handelt es sich um eine „einvernehmliche Trennung“. „Dies war das Ergebnis offener Gespräche über die zukünftige Ausrichtung des Klubs“, heißt es in der Pressemitteilung der Schanzer.

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Der 62-Jährige hatte bei den Oberbayern im November 2021 als Geschäftsführer Sport übernommen, der Aufstieg ist dem ambitionierten Klub aber seitdem nicht gelungen. „Die vergangenen Jahre beim FC Ingolstadt 04 waren für mich eine sehr prägende Zeit, in der mir der Klub extrem ans Herz gewachsen ist“, so Beiersdorfer. Vor seiner Zeit beim FCI war der gebürtige Fürther in verschiedenen Positionen für den Hamburger SV tätig.