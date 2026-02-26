Köln: Große Chance für Chávez?

Felipe Chávez könnte erstmals seit seinem Leihwechsel vom FC Bayern zum 1. FC Köln von Beginn an auf dem Rasen stehen. Lukas Kwasniok stellt dem 18-Jährigen Spielzeit gegen den FC Augsburg (Freitag, 20:30 Uhr) in Aussicht: „In Augsburg kann ich mir vorstellen, dass sich das gesamte Spiel verändern wird, sodass die Qualitäten von Chávez vermehrt gefragt sein werden. Auch er spielt eine Rolle in meinen Überlegungen.“

Der Coach der Geißböcke weiter: „Wie wir es genau machen, weiß ich bisher nicht. Dann schauen wir mal, ob er uns von Beginn an helfen kann, oder der Mannschaft von der Bank aus Impulse geben wird.“ Bisher kam Chávez nur zu einem einminütigen Kurzeinsatz gegen RB Leipzig (1:2). Gegen den VfB Stuttgart (1:3) und gegen die TSG Hoffenheim (2:2) saß er über die volle Spielzeit auf der Ersatzbank.