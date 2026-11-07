Muslic: „Fühle mich nicht unantastbar“

Miron Muslic hat sich zu seiner persönlichen Lage in der sportlich schwierigen Phase von Schalke 04 geäußert. Der Cheftrainer sagte auf der gestrigen Pressekonferenz: „Ich fühle mich nicht unantastbar.“

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Dennoch weiß Muslic: „Die Fans honorieren und respektieren, was wir gemeinsam in den vergangenen 16 Monaten auf die Beine gestellt haben. Ich habe im Mai 2025 unterschrieben. Da war Schalke gefühlt mit einem Bein in der 3. Liga und das Profileistungszentrum in meinem Empfinden in Schutt und Asche, das Band zu den Fans durchtrennt. Nun sind wir in der Bundesliga.“ Als Tabellenvorletzter tritt S04 am morgigen Sonntag (19:30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim an.