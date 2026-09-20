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Serie A

Kreuzbandriss: Kommt ein Grabara-Ersatz?

von Julian Jasch - Quelle: Calciomercato.com
Kamil Grabara im Juve-Trikot @Maxppp

Bei Juventus Turin spielt man offenbar mit dem Gedanken, einen vereinslosen Keeper an Bord zu holen. Hintergrund ist nach Informationen von ‚Calciomercato.com‘ der Kreuzbandriss von Kamil Grabara (27). Denkbar sei zudem, dass Jungspund Riccardo Radu (19) aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wird.

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Grabara war erst im Sommer leihweise vom VfL Wolfsburg zur Alten Dame gewechselt. Seitdem stand er lediglich einmal in der Europa League für die Italiener zwischen den Pfosten. Dass Juve den Polen nach der schlimmen Verletzung per Kaufoption für zwölf Millionen Euro festverpflichtet, ist nicht sehr wahrscheinlich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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