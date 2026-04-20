PSG-Star bei Barça angeboten

Bradley Barcola bringt sich für einen Sommerwechsel zum FC Barcelona in Stellung. Nach Informationen von ‚Diario Sport‘ hat der Berater des 23-Jährigen bereits Kontakt zu den Blaugrana aufgenommen. Der Franzose steht in Paris zwar noch bis 2028 unter Vertrag, hält sich dem Vernehmen nach jedoch alle Türen offen.

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PSG würde den Kontrakt mit Barcola gerne verlängern und hat bereits erste Schritte eingeleitet. Der Flügelspieler ist mit 19 Torbeteiligungen (zwölf Tore, sieben Vorlagen) in 40 Pflichtspielen auch in der laufenden Saison wieder ein elementarer Bestandteil der hochkarätig besetzten Offensive des amtierenden Champions-League-Siegers. Die starken Leistungen des Dribbelkünstlers haben auch das Interesse vom FC Liverpool geweckt. Barças Sportdirektor Deco zieht eine Verpflichtung des 18-fachen Nationalspielers ebenfalls in Betracht, müsste dafür allerdings die Ablöseforderung von mindestens 80 Millionen Euro stemmen. Für den Fall eines Abgangs hat der französische Hauptstadtklub mit Yan Diomande von RB Leipzig bereits einen potenziellen Nachfolger auserkoren.