ManCity wollte Barça-Wunderkind Yamal

Manchester City hat offenbar im Sommer versucht, Lamine Yamal vom FC Barcelona zu verpflichten. Laut ‚Radio Marca‘ warb der englische Triple-Sieger intensiv um das jüngste Barça-Wunderkind, handelte sich vom Spieler aber eine Absage ein. Die Bemühungen der Skyblues sollen nun dazu geführt haben, dass sich die Beziehungen zwischen den Klubs verschlechtert haben.

Der 16-jährige Yamal schaffte in dieser Saison den Durchbruch im Profikader der Katalanen, in drei von vier Ligaspielen stand er in der Startelf. Zudem debütierte der Flügelspieler für die spanische Nationalmannschaft und ist der jüngste Spieler in der Geschichte der La Furia Roja.