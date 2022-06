Benfica nennt Preis für Seferovic

Benfica Lissabon hat einen Wunschpreis für Stürmer Haris Seferovic (30) festgelegt. Hauptinteressent Besiktas Istanbul kann den Schweizer für eine Ablöse von acht Millionen Euro kaufen, heißt es in einem Bericht der Zeitung ‚A Bola‘. Mit dem Süper Lig-Klub sei sich der Schweizer bereits einig.

Nun arbeiten Besiktas und Benfica an einer Einigung bezüglich der Ablösesumme, so das Fachblatt weiter. Aber auch Fenerbahce macht sich offenbar noch Hoffnungen, den Torjäger an Land zu ziehen. Seferovic hat noch zwei Jahre Vertrag bei den Adlern. In Lissabon würde man den 86-fachen Nationalspieler gerne von der Gehaltsliste streichen.