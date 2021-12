Messis Aufschwung: Ein Lichtblick und zwei Probleme

Nach seinem Doppelpack gegen den FC Brügge am Dienstagabend kehrte das bereits länger vermisste Lächeln von Lionel Messi zurück. Für La Pulga war es in seinem fünften Champions League-Spiel für Paris St. Germain sein fünfter Treffer – eine bei dem siebenfachen Weltfußballer erwartbare Quote. In der Liga tut sich Messi jedoch nach wie vor schwer und fremdelt bislang mit seiner Rolle.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, stimmt die Chemie zwischen dem 34-jährigen Argentinier und Landsmann sowie Cheftrainer Mauricio Pochettino noch überhaupt nicht. Messi sei demnach oft nicht klar, welche Position und Rolle er auf dem Feld ausfüllen soll.

Häufig pendelt der Linksfuß zwischen der rechten Außenbahn und dem Sturmzentrum. Pochettino scheint nach wie vor auf der Suche nach Messis Traumrolle zu sein. Nur ein Treffer, aber immerhin vier Assists, verbuchte der Superstar in neun Ligaspielen. Licht und Schatten wechseln sich häufig ab.

Mbbapé als Integrationshelfer

Am effektivsten erscheint La Pulga jedoch im Einflussbereich von Kylian Mbappé. Im Zusammenspiel mit dem Franzosen kommt Messis Klasse häufiger zum Vorschein. Das zeigte sich gegen Brügge, aber auch vor einigen Wochen gegen Leipzig, als Mbappé zweimal die Vorarbeit zu Messis Doppelpack leistete.

„Es ist einfach, mit Messi zu spielen. Er ist der beste Spieler auf der Welt. Er hat erst vor ein paar Tagen den Ballon d’Or gewonnen“, sagte Mbappé nach der Partie gegen Brügge, „er hat heute zwei Tore gemacht, er ist glücklich und ich hoffe, er hilft uns in der Zukunft.“ Auf dem Platz scheint der ehemalige Barça-Profi zumindest nach und nach auf Betriebstemperatur zu kommen.

Die Familie fremdelt noch

Doch abseits des Sportlichen hat Messi noch eine andere Baustelle abzuarbeiten. Laut ‚Le Parisien‘ leidet die Familie des 34-Jährigen sehr unter der Entwurzelung. Über Messis gesamte Karriere hinweg befand sich der Lebensmittelpunkt der Messis im warmen Barcelona. Die Umstellung auf das derzeit winterliche Paris fällt sowohl Ehefrau Antonela als auch den drei Kindern schwer. Ein Problem, das Messi nicht mithilfe von Toren überwinden kann.