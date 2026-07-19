München-Rückkehr: Zwei heikle Olise-Fragen

Was FT schon am Mittwoch exklusiv berichtet hatte, griffen in der Folge diverse andere Medien auf: Michael Olise (24) würde am liebsten schon in diesem Sommer vom FC Bayern zu Real Madrid wechseln.

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Unstrittig ist: die Münchner haben unabhängig von der Höhe eines etwaigen Angebots nicht vor, den Superstar ziehen zu lassen. Somit darf nach aktuellem Stand davon ausgegangen werden, dass Olise auch die Saison 2026/27 im Dress des deutschen Rekordmeisters bestreiten wird.

Olise will auf der Zehn spielen

Ein „weiter so“ wird es aber wohl nicht geben. Die Bayern-Bosse dürften das Gespräch mit Olise suchen. Und auch der Spieler selbst hat offenbar Klärungsbedarf. Der ‚kicker‘ berichtet unter Berufung auf eigene Informationen aus Frankreich, dass der Linksfuß am liebsten künftig auch im Team von Vincent Kompany auf der Zehn agieren würde.

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Auf dieser Position überzeugte Olise bei der WM vor allem als Vorlagengeber. Sieben Assists sind neuer Rekord auf dieser Ebene – zur Wahrheit gehört aber auch, dass dem Edeltechniker kein eigener Treffer gelang.

Und das wäre nicht die einzige Problematik, die Kompany bewältigen müsste. Schließlich erhebt vor allem Jamal Musiala (23) Anspruch auf die zentrale Rolle hinter Harry Kane (32). Andere Kollegen wie Serge Gnabry (31), Ismael Saibari (25) und Lennart Karl (18) könnten dort ebenfalls ihre Stärken einbringen. Olises Rückkehr an die Säbener Straße wirft also ihre Schatten voraus.