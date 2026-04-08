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Bundesliga

Diomande unterschreibt Millionen-Deal

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
3 min.
Yan Diomande ist der Senkrechtstarter bei RB Leipzig @Maxppp

Flügelflitzer Yan Diomande hat eine neue Einnahmequelle. Der 19-Jährige hat einen Vertrag mit der Sportmarke New Balance unterschrieben. Der ‚Bild‘ zufolge könnte der Ivorer durch seinen neuen Werbepartner drei Millionen Euro pro Jahr zuzüglich möglicher Boni verdienen.

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Bei RB Leipzig kassiert Diomande aktuell nur zwei Millionen pro Jahr und damit weniger als durch den neuen Deal. Die Sachsen arbeiten aktuell daran, dem Rechtsfuß ein Angebot für ein neues Arbeitspapier mit besseren Bezügen zu unterbreiten. Möglich ist aber auch ein Abgang im Sommer, unter anderem sind der FC Bayern und der FC Liverpool interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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