Liga-Neustart: DFL legt Termin fest

Am heutigen Mittwochnachmittag gab die Politik der ersten und zweiten Bundesliga offiziell grünes Licht für Geisterspiele ab Mitte Mai. Allein der genaue Starttermin war noch offen – die Entscheidung der DFL ließ aber nicht lange auf sich warten.

Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt die Deutsche Fußball Liga, dass der Spielbetrieb am 15. Mai wieder aufgenommen werden soll. Die 36 Klubs wurden am Abend per Rundschreiben informiert. „Nach Abwägung aller Argumente hat das DFL-Präsidium am heutigen Tage im Umlaufverfahren beschlossen, den Spielbetrieb der Bundesliga und 2. Bundesliga ab dem 15. Mai 2020 wiederaufzunehmen“, zitiert der ‚kicker‘ aus dem Dokument.

Als Alternativtermin war zunächst auch der 22. Mai im Gespräch. Mit dem 26. Spieltag geht es in eineinhalb Wochen weiter, die Wiedereröffnung soll nach jetzigem Stand mit der Partie Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn eingeleitet werden.