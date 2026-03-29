Werder plant zweigleisigen Transfermarkt

In den Planungen für den Sommertransfermarkt zieht Clemens Fritz auch einen möglichen Abstieg in die zweite Liga in Betracht. „Wir sind am Markt und schauen, was umsetzbar ist. Wir bereiten uns aber natürlich auch auf den Worst-Case Abstieg vor. Es wäre grob fahrlässig, wenn wir das nicht tun würden“, so der Werder-Boss gegenüber der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gespräche mit potenziellen Kandidaten sind bereits angelaufen, Zusagen gibt es allerdings noch nicht, stellt Fritz klar: „Natürlich gibt es Spieler, die erst mal abwarten wollen, in welcher Klasse wir in der kommenden Saison spielen. Insgesamt sind die Gespräche gut, aber es bleibt abzuwarten, wie sich die Kandidaten entscheiden.“ Neben der künftigen Ligazugehörigkeit wird auch eine Rolle spielen, ob Mehrwertspieler wie Karim Coulibaly (18), Mio Backhaus (21) oder auch Romano Schmid (26) Ablösen einspielen oder gehalten werden.