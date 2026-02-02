M’gladbach: Neue Details zum Bolin-Deal

Hugo Bolin (22) steht unmittelbar vor dem Wechsel vom schwedischen Erstligisten Malmö FF zu Borussia Mönchengladbach. Laut Informationen von ‚Sky‘ wurde eine vollständige Einigung erzielt. Der Mittelfeldspieler absolviere aktuell den Medizincheck.

Bolin winke zunächst ein Leihvertrag bis Saisonende, anschließend bestehe eine Kaufpflicht in Höhe von zwei Millionen Euro. Im Sommer soll der Schwede dann einen Vertrag bis 2030 bei den Fohlen unterschreiben.