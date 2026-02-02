Menü Suche
Kommentar
Allsvenskan

M’gladbach: Neue Details zum Bolin-Deal

von Leon Morsbach - Quelle: Sky
Hugo Bolin steht vor einem Wechsel in die Bundesliga @Maxppp

Hugo Bolin (22) steht unmittelbar vor dem Wechsel vom schwedischen Erstligisten Malmö FF zu Borussia Mönchengladbach. Laut Informationen von ‚Sky‘ wurde eine vollständige Einigung erzielt. Der Mittelfeldspieler absolviere aktuell den Medizincheck.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bolin winke zunächst ein Leihvertrag bis Saisonende, anschließend bestehe eine Kaufpflicht in Höhe von zwei Millionen Euro. Im Sommer soll der Schwede dann einen Vertrag bis 2030 bei den Fohlen unterschreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Allsvenskan
Bundesliga
Malmö
M'gladbach
Axel Hugo Bolin

Weitere Infos

Allsvenskan Allsvenskan
Bundesliga Bundesliga
Malmö Logo Malmö FF
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Axel Hugo Bolin Axel Hugo Bolin
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert