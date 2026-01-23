Menü Suche
Bayern-Kandidat: Moser hat unterschrieben

von Lukas Weinstock - Quelle: redbullsalzburg.at
Johannes Moser beim Torjubel @Maxppp

Johannes Moser geht künftig für RB Salzburg auf Torejagd. Der 18-jährige Senkrechtstarter geht von Ausbildungsklub FC Liefering zum Europa League-Teilnehmer, bei dem er einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterzeichnet.

OFFIZIELL: Johannes Moser unterschreibt einen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg! ✍️

Damit wechselt der U17-WM-Torschützenkönig vom FC Liefering zu den Roten Bullen, wo sein Vertrag bis zum 30. Juni 2030 läuft.
Durch seine beeindruckenden Leistungen bei der U17-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, wo er Torschützenkönig wurde, spielte sich Moser in den Fokus zahlreicher Vereine. Unter anderem der FC Bayern sowie die TSG Hoffenheim warfen in der Folge ein Auge auf den österreichischen Offensivakteur, der seine nächsten Entwicklungsschritte aber zunächst in der Heimat macht.

