City & Liverpool klopfen bei Gakpo an

In das Rennen um Cody Gakpo von der PSV Eindhoven haben sich zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs eingemischt. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, haben der FC Liverpool und Manchester City erste Gespräche mit dem 22-Jährigen geführt, weitere sollen folgen. Dem Fachmagazin zufolge zeigen beide Vereine Interesse an einer Verpflichtung im Sommer.

Unter der Anzeige geht's weiter

PSV arbeitet derweil an der Verlängerung des aktuell bis 2025 laufenden Arbeitspapiers um ein weiteres Jahr. Gakpo selbst sagte zuletzt: „Es sieht so aus, dass ich meinen Vertrag verlängern werde.“ Nach einer bisher starken Saison, in der aktuell 21 Torbeteiligungen nach 28 Partien zu Buche stehen, klopfte in der Vergangenheit auch schon der FC Bayern an.