Moukoko-Verlängerung beim BVB: Deutliche Ansage von Kehl

In der Causa Youssoufa Moukoko (18) liegen die Karten seit dem Ende der vergangenen Woche auf dem Tisch. Bei einer letzten Verhandlungsrunde im Trainingslager in Marbella soll endlich der Durchbruch geglückt sein.

Für Sebastian Kehl sind nun der Worte genug gewechselt. „Youssoufa kann dieses Angebot nun annehmen und sich zu Borussia Dortmund bekennen – oder die Wege werden sich trennen“, stellt der Sportdirektor gegenüber dem ‚kicker‘ unmissverständlich klar und ergänzt: „Ich würde mir wünschen, dass er sich für uns entscheidet, weil er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist und ich riesiges Potenzial in ihm sehe.“

Entscheidung vor Bundesliga-Start

Allzu lange will der BVB nun nicht mehr warten. Kehl führt aus: „Jetzt liegt es an ihm, sich zeitnah zu bekennen. Youssoufa und seine Berater wissen, dass wir in dieser Woche eine Entscheidung erwarten, da wir das Thema vor dem ersten Spieltag geklärt haben wollen. Damit auch der Junge sich ganz den sportlichen Herausforderungen widmen kann.“

Nachverhandlungen wird es ohnehin nicht mehr geben. Laut Kehl wurde mit dem finalen Vorschlag „ein sehr attraktives Angebot geschnürt, das viel Raum für Entwicklung gibt. Das sollte zu einer Entscheidung führen. Die muss er mit seinem Umfeld und seinem Berater treffen.“

Dem Vernehmen nach soll der Angreifer ein Grundgehalt von drei Millionen Euro kassieren, das durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen um weitere fünf Millionen Euro steigen kann. Zudem erhält Moukoko wohl eine Unterschriftsprämie von zehn Millionen Euro.