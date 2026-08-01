Chelsea verkündet Welbeck-Transfer

Der FC Chelsea verstärkt sich mit Danny Welbeck. Der 35-jährige Stürmer kommt von Brighton & Hove Albion und unterschreibt an der Stamford Bridge einen Vertrag bis 2028.

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Welbeck freut sich auf das neue Kapitel: „Wenn man von dem Interesse seitens Chelsea hört, erfüllt einen das mit unermesslichem Stolz. Wenn man die Geschichte von Chelsea kennt, weiß man, dass es ein Verein ist, der Titel gewinnen will und jede einzelne Saison alles dafür gibt. Es ist mir eine große Ehre, in einer Zeit, die sich wirklich spannend anfühlt, zu einem Verein dieser Größenordnung zu kommen.“