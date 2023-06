30-Millionen-Geldspritze für den HSV

Der Hamburger SV kann mit weiteren Millionen auf dem Transfermarkt planen. Wie der Zweitligist mitteilt, stellt Gesellschafter und Milliardär Klaus-Michael Kühne dem Klub ligaunabhängig weitere Geldmittel in Höhe von 30 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld soll die finanzielle Basis des HSV gestärkt, aber gleichzeitig auch weiteres Budget für Transfers zur Verfügung gestellt werden. Das Darlehen soll später in weitere Anteile der Kühne Holding AG (bisher 15,21 Prozent) an der HSV Fußball AG übergehen.

Vorstandsmitglied Eric Huwer sagt über den Deal: „Dieses besondere Engagement der Kühne Holding AG im besten Interesse des Clubs garantiert im besonderen Maße die nachhaltige Entwicklung, erhöht die finanzielle Agilität und trägt mit Weitsicht zur effektiven Risikovorsorge unseres HSV bei.“ Kühne will mit seinem Engagement weitere Anteilseigner überzeugen, in den HSV zu investieren: „Die Stärkung ihres finanziellen Fundaments ist uns ein besonderes Anliegen. Es wäre wünschenswert, wenn in größerem Umfang von verschiedenen Seiten Kapitalzuflüsse erfolgen.“

