Mukiele vor Leipzig-Abschied?

Nordi Mukiele strebt offenbar einen Abschied aus Leipzig an. Nach Informationen der ‚Bild‘ lehnt der Rechtsverteidiger Gespräche über eine Vertragsverlängerung ab. Mukiele ist noch bis Sommer 2023 an RB gebunden – letztmals wäre also nach dieser Saison eine angemessene Ablöse einzustreichen.

Laut der ‚Bild‘ geht die Tendenz daher zum Verkauf in diesem Sommer, 20 bis 25 Millionen Euro seien denkbar. Der 24-Jährige wolle gern in die englische Premier League wechseln, im vergangenen Winter-Transferfenster galt unterdessen La Liga-Klub Atlético Madrid als Interessent.

Mukiele war vor knapp vier Jahren für 18 Millionen Euro vom Montpellier HSC nach Leipzig gewechselt. In dieser Saison stand der Franzose bei 29 von 37 möglichen Pflichtspielen auf dem Platz, im vergangenen September gab Mukiele sein Debüt für die A-Nationalmannschaft.