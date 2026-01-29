Zu wenig Kohle: Benzema streikt

Karim Benzema wird beim anstehenden Spiel von Al Ittihad gegen Al Fateh FC (Donnerstag, 16 Uhr) nicht mitwirken. Nach FT-Informationen hat der 38-Jährige die Vereinsführung in Kenntnis gesetzt, dass er sich weigert, für den Klub aufzulaufen. Grund für den Streik des Franzosen ist das unterbreitete Vertragsangebot der Saudis.

Der Vertrag von Benzema läuft im Sommer aus, doch noch vor einem Monat bekräftigte er in einem Interview mit der ‚L’Équipe‘ seinen Wunsch, sein Engagement in der Wüste fortzusetzen. Wie die französische Sportzeitung berichtet, empfindet der Ballon d’Or-Sieger die neuen Konditionen der Schwarz-Gelben jedoch als respektlos. Demnach würde Benzema abgesehen von dem Erhalt seiner Bildrechte ohne weiteres Gehalt spielen.